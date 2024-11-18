НБА наклала максимальний штраф на ЛаМело Болла за антигейські висловлювання
НБА наклала максимально можливий штраф на зірку Шарлотт Горнетс ЛаМело Болла.
Про інцидент, який призвів до втрати грошей баскетболістом, повідомляє ESPN.
Після перемоги у недавньому матчі з Мілуокі (115:114), репортер Шеннон Спейк запитала Болла про стратегію захисту команди проти зірки Бакс Янніса Адетокумбо у фінальному епізоді. Під час відповіді Болл використав антигейський термін.
"Останній розіграш, коли він взяв на себе кидок? Ми зарядилися - ніякого гомосексуалізму (no homo) - але це те, чого ми хотіли, підняти руку і жити з цим результатом", – сказав тоді ЛаМело.
За це висловлювання ліга вирішила покарати розігруючого, оштрафувавши його на 100 тисяч доларів.
А після того, як "шершні" програли Клівленду (114:128), Болл зробив свій перший коментар з приводу штрафу.
"Перш ніж ми почнемо, я хочу відповісти на вчорашній коментар. Я дійсно не мав на увазі нічого поганого і не хотів нікого образити. Я люблю всіх і нікого не дискриміную".
У грі з Кавальєрс ЛаМело Болл набрав 31 очко, реалізувавши 11 з 29 кидків з гри та віддавши 12 передач.
Нагадаємо, що за рахунок цієї перемоги Клівленд продовжив свою безпрограшну серію на старті сезону, яка вписала команду в історію НБА.