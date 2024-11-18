Юта без Михайлюка поступилася Кліпперс, Клівленд виграв п'ятнадцятий матч на старті сезону НБА

У ніч на понеділок, 18 листопада, у межах регулярного сезону НБА пройшли десять матчів.

Ігрову ніч відкривала перемога Міннесоти над Фініксом. Потім Детройт здобув свою сьому перемогу в цьому сезоні, а Денвер без Ніколи Йокича та Аарона Гордона програв Мемфісу без Джа Моранта.

36 очок Шая Гілджес-Александера не врятували Оклахому від поразки Далласу, у якого не було Луки Дончича, Клівленд продовжує вигравати усі матчі, цього разу здолавши Шарлотт.

В останньому поєдинку ночі Юта знову програла, а Святослав Михайлюк знову не зіграв ні секунди.

Регулярний сезон НБА

18 листопада

Міннесота – Фінікс 120:117 (22:31, 32:33, 32:26, 34:27)

Індіана – Маямі 119:110 (28:20, 24:29, 33:26, 34:35)

Вашингтон – Детройт 104:124 (18:28, 34:37, 26:37, 25:22)

Клівленд – Шарлотт 128:114 (38:28, 34:31, 30:40, 26:15)

Мемфіс – Денвер 105:90 (28:25, 27:18, 29:21, 21:26)

Портленд – Атланта 114:110 (21:33, 35:31, 38:17, 20:29)

Нью-Йорк – Бруклін 114:104 (30:29, 30:28, 35:24, 19:23)

Оклахома – Даллас 119:121 (34:39, 24:27, 34:31, 27:24)

Чикаго – Х'юстон 107:143 (26:27, 26:41, 26:40, 29:35)

Кліпперс – Юта 116:105 (35:25, 31:20, 30:29, 20:31)

Нагадаємо, що днем раніше суперзірка Лейкерс ЛеБрон Джеймс вийшов на п'яте місце в історії НБА за кількістю проведених матчів.