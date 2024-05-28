Одноклубника Михайлюка визнано MVP фіналу Східної конференції НБА

Захисник Бостона Джейлен Браун отримав нагороду MVP фіналу Східної конференції НБА.

Баскетболіст ставав найрезультативнішим гравцем двох із чотирьох матчів у серії з Індіаною.

Jaylen Brown is awarded The Larry Bird Trophy as the Eastern Conference Finals MVP 🏆



The @celtics advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! pic.twitter.com/kWg9oucXvF — NBA (@NBA) May 28, 2024

У плей-оф нинішнього сезону Браун провів 14 матчів, у середньому набирав 25 очок, робив 6,1 підбирання і віддавав 2,6 результативної передачі за гру.

Нагадаємо, Селтікс здобули "суху" перемогу в серії з Пейсерз та стали першими фіналістами НБА.

Команда українця Святослава Михайлюка може дізнатися свого суперника у вирішальному протистоянні вже 29 травня, коли Даллас прийме на своєму майданчику Міннесоту у четвертій грі фіналу Заходу. Наразі Маверікс ведуть у серії з рахунком 3:0.