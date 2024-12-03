Тренер Лейкерс: Бажання ЛеБрона зіграти в усіх матчах сезону має співпадати з нашими інтересами
ЛеБрон Джеймс
Marca
Тренер Лейкерс Джей Джей Редік прокоментував бажання зірки команди ЛеБрона Джеймса взяти участь у всіх 82 матчах регулярного сезону НБА.
Слова 40-річного фахівця наводить ESPN.
"Я не знаю, чи буде це в його і наших інтересах, якщо він це зробить. Але якщо він добре себе почуває, то він має грати.
Але ми, очевидно, хочемо впоратися з цим якомога краще", – заявив Редік.
Минулої ночі Джеймс провів одну з найгірших ігор у своїй кар'єрі.
ЛеБрон набрав усього 10 очок, реалізувавши 4 з 16 кидків з гри у матчі з Міннесотою (80:109).
Раніше Стеф Каррі, з яким ЛеБрон Джеймс став переможцем Олімпіади-2024, розповів про проблеми зі здоров'ям.
Лідера Голден Стейт Ворріорз турбують болі у колінах, з якими він планує боротися.