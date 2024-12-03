Тренер Лейкерс: Бажання ЛеБрона зіграти в усіх матчах сезону має співпадати з нашими інтересами

Тренер Лейкерс Джей Джей Редік прокоментував бажання зірки команди ЛеБрона Джеймса взяти участь у всіх 82 матчах регулярного сезону НБА.

Слова 40-річного фахівця наводить ESPN.

"Я не знаю, чи буде це в його і наших інтересах, якщо він це зробить. Але якщо він добре себе почуває, то він має грати.

Але ми, очевидно, хочемо впоратися з цим якомога краще", – заявив Редік.