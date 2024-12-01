Каррі – про проблеми з колінами: Це щось нове, раніше я з таким не стикався

Лідер Голден Стейт Ворріорз Стеф Каррі заявив, що тендиніт в обох колінах – це те, з чим він раніше не стикався. Але він з командою працює, щоб це не стало на заваді у майбутньому.

Слова "Шефа" наводить ESPN.

Каррі пропустив матч проти Оклахоми (101:105) через двосторонній біль у коліні. Він повернувся у матчі з Фініксом (105:113), але не зміг врятувати "воїнів" від четвертої поразки поспіль.

"Це може стати чимось на кшталт ниючого болю, якщо про це не подбати. Я не турбуюся про це, зовсім не турбуюся. Просто чим глибше ти занурюєшся у свою кар'єру, тим більше речей з'являється, і ти просто маєш з цим розібратися", – сказав Стеф.

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36-річний розіграючий розповів, що Рік Селебріні, віце-президент ГСВ з питань здоров'я та продуктивності гравців, розробив протокол, щоб вирішити цю проблему.

"Чесно кажучи, я був щасливий зіграти 30 хвилин у цьому матчі (з Фініксом) і не відчувати, що все пішло не так. Я відчував, що був досить сильним. Я ставав сильнішим по ходу гри. Доведеться мені пропускати бек-ту-беки чи щось ще, будемо вирішувати в процесі".

У нинішньому сезоні Стеф Каррі зіграв у 15 матчах, у яких набирав у середньому 22,5 очка, 5,5 підбирання та 6,3 передачі.

Через серію поразок Голден Стейт опустився на четверте місце на Заході, маючи баланс перемог 12-7.