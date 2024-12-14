Особисті причини: тренер Лейкерс не знає, коли повернеться ЛеБрон

Головний тренер Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редік гадки не має, коли він зможе розраховувати на ЛеБрона Джеймса у матчах регулярного сезону НБА.

Про це повідомляє The Athletic.

Перед грою проти Міннесоти (87:97) Редіка запитали, чи знає він, коли повернеться 39-річний форвард. На це питання тренер відповів одним словом: "Ні".

Джеймс офіційно не грає через біль у лівій нозі. Але Редік сказав під час тренування у середу, що ЛеБрон відсутній з "особистих причин".

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"Король" пошкодив ліву ногу під час поразки ЛАЛ від Маямі (93:134) 5 грудня. Він зіграв у наступному матчі з Атлантою (134:132), після чого пропустив дві гри.

У цьому сезоні ЛеБрон Джеймс в середньому за матч набирає 23 очка, робить 8 підбирань, 9.1 передачі та 4.1 втрати за 35 хвилин на паркеті.

Лейкерс займають одинадцяте місце у таблиці Західної конференції, вигравши 13 з 25 поєдинків.