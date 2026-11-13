Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Баскетбол

Міннесота розгромила Даллас, Філадельфія без Леброна здобула перемогу в НБА

Денис Іваненко — 13 листопада 2026, 07:12
Міннесота розгромила Даллас, Філадельфія без Леброна здобула перемогу в НБА
Результати матчів НБА за 13 листопада
Getty Images

У ніч із 12 на 13 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Вашингтона проти Детройта. В ньому команди основний час завершили внічию, а в екстратаймі "Пістонс" вирвали перемогу.

Розгром записала собі в актив Міннесота. "Тімбервулвз" переграли Даллас із різницею у 39 очок, продовживши свою переможну серію до п'яти ігор.

Філадельфія без травмованого Леброна Джеймса здолала Торонто. Фінікс у клатчі утримав перевагу над Шарлот.

НБА – регулярний чемпіонат
13 листопада

Вашингтон – Детройт 140:144 ОТ (32:33, 29:31, 29:30, 31:27, 19:23)

Філадельфія – Торонто 123:112 (24:33, 36:27, 36:27, 27:25)

Міннесота – Даллас 133:94 (34:26, 33:26, 36:17, 30:25)

Фінікс – Шарлот 101:96 (28:22, 27:28, 17:26, 29:20)

Турнірна таблиця Східної конференції
Standings provided by Sofascore
Турнірна таблиця Західної конференції
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші десять поєдинків.

Читайте також :
Визначився характер травми Каррі та мінімальний термін відновлення
НБА

НБА

Каррі через травму не зміг дограти матч із Г'юстоном
Десяте поспіль фіаско Юти Михайлюка, поразка Голден Стейт, розгром від Брукліна в регулярному чемпіонаті НБА
Ювілейна поразка Юти Михайлюка, Нью-Йорк обіграв Мілуокі у регулярному чемпіонаті НБА
Довгоочікувана перемога Шарлот, Голден Стейт із Каррі "розтоптав" Нью-Орлеан у НБА
8 поразка поспіль Юти Михайлюка, Детройт програв Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА

Останні новини