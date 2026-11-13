Міннесота розгромила Даллас, Філадельфія без Леброна здобула перемогу в НБА
У ніч із 12 на 13 листопада відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.
Ігровий день розпочався з поєдинку Вашингтона проти Детройта. В ньому команди основний час завершили внічию, а в екстратаймі "Пістонс" вирвали перемогу.
Розгром записала собі в актив Міннесота. "Тімбервулвз" переграли Даллас із різницею у 39 очок, продовживши свою переможну серію до п'яти ігор.
Філадельфія без травмованого Леброна Джеймса здолала Торонто. Фінікс у клатчі утримав перевагу над Шарлот.
13 листопада
Вашингтон – Детройт 140:144 ОТ (32:33, 29:31, 29:30, 31:27, 19:23)
Філадельфія – Торонто 123:112 (24:33, 36:27, 36:27, 27:25)
Міннесота – Даллас 133:94 (34:26, 33:26, 36:17, 30:25)
Фінікс – Шарлот 101:96 (28:22, 27:28, 17:26, 29:20)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші десять поєдинків.