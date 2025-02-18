Даллас ніколи не збірався давати Дончичу супермаксимальний контракт

Після того, як відбувся його обмін у Лейкерс, Лука Дончич втратив можливість претендувати на супермаксимальний контракт на 345 мільйонів доларів. Але він його і так би не отримав.

Про такий поворот подій повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, коли 25-річний словенець ще перебував у складі Далласа, його кондиції та здоров'я викликали велике побоювання у фронт-офісу Маверікс.

Виникло побоювання, що організм Дончича зламається раніше, ніж можна було припустити. Деякі члени організації Мавс говорили про те, що відчувають себе "заручниками" ситуації, коли клубу довелося б давати Луці супермакс.

І з огляду на те, що Даллас не збирався давати Дончичу супермакс, генеральний менеджер Мавс Ніко Гаррісон вирішив, що пора розстатися з франчайз-гравцем.

Нагадаємо, що в результаті блокбастерного обміну Лука Дончич і Максі Клебер перебралися в Лос-Анджелес. Команда з Техасу зі свого боку отримала Ентоні Девіса, Макса Крісті та драфт-пік першого раунду.