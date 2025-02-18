Чинний чемпіон НБА не проти пограти або інвестувати в Барселону

Зірковий форвард Бостон Селтікс Джейлен Браун не став приховувати бажання у майбутньому стати частиною Барселони.

Про це повідомляє BasketNews.

Раніше 28-річний американець називав Барселону "одним з найбільших клубів світу". А влітку 2022 року, коли Браун відвідав стадіон "Камп Ноу", одягнув футболку "синьо-гранатових" та оглянув арену разом із Жузепом Кубелльсом, баскетбольним директором клубу.

Коли його під час зіркового вікенду НБА запитали, чи не хотів би він приєднатися до каталонців, баскетболіст натякнув, що це може статися.

"Можливо, ніколи не знаєш, що станеться. Я люблю подорожувати. Мені подобається бути послом. Я розмовляю кількома мовами, можливо, не дуже вільно, але я можу спілкуватися кількома мовами. Я люблю подорожувати, досліджувати світ і використовувати баскетбол для того, щоб об'єднувати людей. Я розумію іспанську і розмовляю іспанською, намагаюся вдосконалюватися, намагаюся працювати, тому що я недостатньо нею розмовляю", – сказав Браун.

☘️ After a colleague made him talk in Spanish, Jaylen Brown responded the question about whether he would get involved in the FC Barcelona organization as a player or even buying the club in the future



👀 “Maybe” #NBAAllStar2025 #NBA #Euroleague pic.twitter.com/lhKRkEdx4S — Toni Canyameras (@Canyameridis71) February 18, 2025

Цікаво, що саме в 2022 році Барселона дозволила чинному MVP Фіналу НБА використовувати свою базу для тренувань, у тому числі з колишнім "кельтом" Хуанчо Ернангомесом.

Bo Cruz 🤝 Jaylen Brown



📍Barcelona pic.twitter.com/1Bg4d0ERSP — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) July 30, 2022

Джейлен Браун зіграв у 46 матчах регулярного сезону НБА, у яких набирав у середньому 22,9 очка, 6,0 підбирання та 4,8 передачі.

Раніше стало відомо, що Кайрі Ірвінг намагається змінити громадянство, відмовившись від можливості виступати за збірну США.