ФІБА визначила місця проведення молодіжних ЧЄ-2025

Рада ФІБА-Європа на своєму засіданні у Стамбулі затвердила господарів молодіжних чемпіонатів Європи 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Чоловіча молодіжна збірна України U-20 цього літа під керівництвом Валерія Плеханова стала другою на чемпіонаті Європи у Дивізіоні B, чим гарантувала повернення до елітного Дивізіону А, який пройде в грецькому Іракліоні.

Решта наших збірних зіграють у Дивізіонах В у своїх вікових категоріях.

Першими боротьбу розпочнуть жіноча збірна U-18 (з 4 липня) та чоловіча збірна U-20 (з 12 липня), а останньою зіграє жіноча збірна U-16 (з 14 по 23 серпня).

Місця та дати проведення чемпіонатів Європи у трьох вікових категоріях

Жіночі збірні

U-16, Дивізіон В

Дати – 14-23 серпня

Місце проведення буде затверджено пізніше

U-18, Дивізіон В

Дати – 4-13 липня

Місце проведення – Литва. Місто-господар буде названо пізніше

U-20, Дивізіон В

Дати – 2-10 серпня

Місце проведення – Мішкольц, Угорщина

Чоловічі збірні

U-16, Дивізіон В

Дати – 7-16 серпня

Місце проведення – Скоп’є, Північна Македонія

U-18, Дивізіон В

Дати – 25 липня – 3 серпня

Місце проведення – Пітешті, Румунія

U-20, Дивізіон А

Дати – 12-20 липня

Місце проведення – Іракліон, Греція

Раніше повідомлялося, що вісім національних федерацій подали офіційні заявки на проведення Євробаскету 2029 року. Серед кандидатів – шість колишніх господарів та п'ять колишніх чемпіонів.