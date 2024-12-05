ФІБА визначила місця проведення молодіжних ЧЄ-2025
Рада ФІБА-Європа на своєму засіданні у Стамбулі затвердила господарів молодіжних чемпіонатів Європи 2025 року.
Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.
Чоловіча молодіжна збірна України U-20 цього літа під керівництвом Валерія Плеханова стала другою на чемпіонаті Європи у Дивізіоні B, чим гарантувала повернення до елітного Дивізіону А, який пройде в грецькому Іракліоні.
Решта наших збірних зіграють у Дивізіонах В у своїх вікових категоріях.
Першими боротьбу розпочнуть жіноча збірна U-18 (з 4 липня) та чоловіча збірна U-20 (з 12 липня), а останньою зіграє жіноча збірна U-16 (з 14 по 23 серпня).
Місця та дати проведення чемпіонатів Європи у трьох вікових категоріях
Жіночі збірні
U-16, Дивізіон В
Дати – 14-23 серпня
Місце проведення буде затверджено пізніше
U-18, Дивізіон В
Дати – 4-13 липня
Місце проведення – Литва. Місто-господар буде названо пізніше
U-20, Дивізіон В
Дати – 2-10 серпня
Місце проведення – Мішкольц, Угорщина
Чоловічі збірні
U-16, Дивізіон В
Дати – 7-16 серпня
Місце проведення – Скоп’є, Північна Македонія
U-18, Дивізіон В
Дати – 25 липня – 3 серпня
Місце проведення – Пітешті, Румунія
U-20, Дивізіон А
Дати – 12-20 липня
Місце проведення – Іракліон, Греція
Раніше повідомлялося, що вісім національних федерацій подали офіційні заявки на проведення Євробаскету 2029 року. Серед кандидатів – шість колишніх господарів та п'ять колишніх чемпіонів.