Олімпіакос позбавив Альбу сенсаційної перемоги в 33 турі Євроліги

У п'ятницю, 4 квітня, програма 33 туру регулярного сезону Євроліги закривалася чотирма матчами.

У першій грі майже відбулася сенсація. Після успішно-розгромної першої чверті Олімпіакос без низки основних гравців дозволив Альбі зробити камбек. Німці протягом трьох чвертей не тільки відігралися, а ще й вийшли вперед, претендуючи на перемогу. Але греки в клатчі здолали опонента.

Потім сталася битва за місце в Топ-6 між Црвеною Звездою та Анадолу Ефесом. Команди з однаковими результатами (18-14) змагалися за те, щоб в останньому турі напряму вийти в плейоф. Чотирьох чвертей їм не вистачило – гра перейшла в овертайм.

Євроліга – регулярний сезон

33 тур, 4 квітня

Альба – Олімпіакос 92:100 (17:36, 29:25, 27:19, 19:20)

Црвена Звезда – Анадолу Ефес 88:88 (24:16, 27:28, 13:22, 24:22) – матч триває

Басконія – АСВЕЛ 95:55 (30:14, 32:20, 30:19) – матч триває

Віртус – Мілан 65:42 (22:9, 22:20, 21:13) – матч триває

Турнірна таблиця Євроліги

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Нагадаємо, що вчора, 3 квітня, пройшли ще чотири матчі 33 туру регулярного сезону Євроліги.