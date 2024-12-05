Олімпіакос обіграв Монако, Віртус програв битву аутсайдерів: результати матчів Євроліги

У середу, 4 грудня, відбулися три матчі 13-го туру Євроліги сезону-2024/25.

Олімпіакос на виїзді здолав Монако. Для Васіліса Спануліса це була перша поразка на чолі князівського клубу.

У місті Болонья місцевий Віртус приймав іншого аутсайдера – берлінську Альбу. Все вирішилося в овертаймі, де сильнішими були гості. Італійський клуб опустився на останнє місце в таблиці.

Ще один представник Серії А Мілан, навпаки, продемонстрував чудову гру, зумівши здолати Црвену Звєзду.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат

13-й тур, 4 грудня

Монако – Олімпіакос 80:89 (19:22, 26:25, 17:18, 18:24)

Монако: Діалло 21, Блоссомгейм 12 + 5 підбирань, Папаянніс 11 + 7 підбирань, Окобо 10, Джеймс 10 + 12 передач, Штразель 7, Лойд 6, Браун 3

Олімпіакос: Фурньє 19, Маккісік 18, Вільямс-Госс 14, Везенков 14 + 6 підбирань, Пітерс 9, Волкап 8 + 6 передач, Мілутінов 4, Вільдоза 3

Мілан – Црвена Звезда 101:86 (23:15, 30:27, 26:23, 22:21)

Мілан: Міротич 25 + 7 підбирань, Козер 20, Менніон 20 + 5 передач, ЛеДей 14 + 4 перехоплення, Шилдс 8 + 5 підбирань, Гіллеспі 7, Дімітрєвіч 4, Брукс 3, Річчі 2

Црвена Звєзда: Дос Сантос 17 + 6 передач, Кеннан 14, Давідовац 12, Даум 9, Міллер-Макінтайр 8, Мітрович 7 + 9 підбирань, Калінич 5, Теодосич 4, Гідрайтіс 4, Лазич 3, Петрушев 2 + 8 підбирань, Добрич 1

Віртус – Альба 88:90 OT (18:26, 20:22, 23:20, 17:10, 10:12)

Віртус: Клайберн 23 + 7 підбирань, Жижич 13, Діуф 12 + 8 підбирань, Белінеллі 9, Кордіньє 8, Полонаро 7 + 6 підбирань, Морган 6 + 6 передач, Пайола 3, Хеккет 3, Шенгелія 2 + 5 підбирань, Такер 2

Альба: Прочіда 20, Маккормак 16 + 14 підбирань, Томас 13 + 5 підбирань, Спаньоло 10 + 8 підбирань, Шнейдер 7, Вільямс 7 + 8 підбирань, Ветцелл 6 + 5 підбирань, Делов 4, Херманссон 4 + 6 передач, Самар 3

Нагадаємо, раніше була інформація, що Фінал чотирьох Євроліги пройде в Абу-Дабі (ОАЕ).