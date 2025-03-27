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Чинний чемпіон переміг Маккабі, Црвена Звезда познущалася над Віртусом у 31 турі Євроліги

Руслан Травкін — 27 березня 2025, 00:15
Чинний чемпіон переміг Маккабі, Црвена Звезда познущалася над Віртусом у 31 турі Євроліги
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У середу, 26 березня, відбулися завершальні три матчі 31 туру Євроліги-2024/25.

У Стамбулі місцевий Анадолу Ефес здобув важливу перемогу над Басконією, чим зберіг свої шанси на прямий вихід у плейоф.

Ще один претендент на першу шістку сербська Црвена Звезда вдома просто познущалася над італійським Віртусом. Клуб із Белграда здобув перемогу в 36 очок.

Найцікавіша гра була між Маккабі та Панатінаїкосом. Ізраїльський клуб до гри підходив із серію в три перемоги, а греки – чинні чемпіони. У результативному поєдинку Панатінаїкос здобув тріумф, хоча перед останньою чвертю програвав 9 очок.

Баскетбол – Євроліга-2024/25
26 березня, 31 тур

Анадолу Ефес – Басконія 92:76 (28:22, 21:22, 18:15, 25:17)

Црвена Зірка – Віртус 88:52 (28:11, 23:16, 18:10, 19:15)

Маккабі Тель-Авів – Панатінаїкос 92:99 (19:24, 28:18, 31:25, 14:32)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора Реал переміг Мілан, а Баварія вирвала перемогу над Барселоною. 

Анадолу Ефес Віртус Євроліга Панатінаїкос результати матчів Црвена Звезда Маккабі Тель-Авів Басконія

Євроліга

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