Український баскетболіст потрапив до переліку проспектів майбутнього Драфту НБА

Захисник команди NCAA Вірджинія Ремс Максим Шульга опинився у списку ТОП-100 гравців, які готуються вийти на Драфт НБА 2025 року.

Про це у своєму матеріалі написав драфт-аналітик The Athletic Сем Вісіні.

Автор опублікував свій список ста найкращих проспектів майбутнього драфту, і 22-річний українець посів 67 місце рейтингу.

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Для Шульги нинішній сезон NCAA став уже п'ятим. У 7 матчах кампанії він набирав у середньому 14,9 очка, 6,5 підбирання та 4,1 передачі, маючи 34,4% реалізації дальніх кидків.

Минулий сезон баскетболіст провів також у складі Ремс, а до цього три сезони віддав Юті Стейт.

Цікаво, що на початку травня цього року було оголошено, що Шульга перейшов до Вілланови Вайлдкетс, однієї з найкращих команд студентської ліги. Проте через кілька тижнів він повернувся до Вірджинії.

Варто зазначити, що найкращим проспектом у цьому списку Вісіні вважається Купер Флегг з Дьюка.

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк знову зіграв у матчі НБА. Цього разу українець з Юти взяв участь у поєдинку з Оклахомою в межах Кубку НБА.