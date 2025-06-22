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Це робить їх небезпечними, – Дреймонд Грін відреагував на рекордний продаж Лейкерс

Олексій Погорелов — 22 червня 2025, 11:31
Дреймонд Грін
Дреймонд Грін
Голден Стейт Ворріорз

Зірковий форвард Голден Стейт Ворріорз Дреймонд Грін прокоментував зміну власника Лос-Анджелес Лейкерс.

Своїми думками 35-річний баскетболіст поділився під час власного шоу.

Грін підтримав побоювання того, що рекордний продаж франшизи з Лос-Анджелеса може зробити її дуже небезпечним суперником у майбутньому.

"Коли я дивлюся на цей крок і продаж Лейкерс за 10 мільярдів доларів Марку Волтеру, знаєте, що я кажу? Я кажу: "О, Боже, це робить Лейкерс небезпечними".

Єдине, що зупиняло Лейкерс, було те, що за стандартами власності НБА, Джині Басс і родина Басс були одними з найменш заможних сімей. У них був великий актив, який вони щойно продали, але це було своєрідним джерелом їхнього доходу.

Коли це джерело вашого доходу, все буде трохи по-іншому. Ви будете більш уважними", – сказав Дреймонд.

Нагадаємо, що новим власником Лос-Анджелес Лейкерс стане Марк Волтер, генеральний директор холдингової компанії TWG Global, який володіє більшими статками, ніж родина Басс. А це в свою чергу може допомогти "озерникам" зібрати більш сильний ростер.

Раніше Дреймонд Грін спрогнозував майбутнє Оклахоми, якщо вона не зможе перемогти Індіану у сьомому матчі фінальної серії НБА.

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Дреймонд Грін

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