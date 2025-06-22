Це робить їх небезпечними, – Дреймонд Грін відреагував на рекордний продаж Лейкерс
Зірковий форвард Голден Стейт Ворріорз Дреймонд Грін прокоментував зміну власника Лос-Анджелес Лейкерс.
Своїми думками 35-річний баскетболіст поділився під час власного шоу.
Грін підтримав побоювання того, що рекордний продаж франшизи з Лос-Анджелеса може зробити її дуже небезпечним суперником у майбутньому.
"Коли я дивлюся на цей крок і продаж Лейкерс за 10 мільярдів доларів Марку Волтеру, знаєте, що я кажу? Я кажу: "О, Боже, це робить Лейкерс небезпечними".
Єдине, що зупиняло Лейкерс, було те, що за стандартами власності НБА, Джині Басс і родина Басс були одними з найменш заможних сімей. У них був великий актив, який вони щойно продали, але це було своєрідним джерелом їхнього доходу.
Коли це джерело вашого доходу, все буде трохи по-іншому. Ви будете більш уважними", – сказав Дреймонд.
Нагадаємо, що новим власником Лос-Анджелес Лейкерс стане Марк Волтер, генеральний директор холдингової компанії TWG Global, який володіє більшими статками, ніж родина Басс. А це в свою чергу може допомогти "озерникам" зібрати більш сильний ростер.
Раніше Дреймонд Грін спрогнозував майбутнє Оклахоми, якщо вона не зможе перемогти Індіану у сьомому матчі фінальної серії НБА.