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Якщо вони не виграють, їм кінець, – Дреймонд Грін зробив прогноз на сьомий матч Фіналу НБА

Олексій Погорелов — 21 червня 2025, 12:22
Дреймонд Грін
Дреймонд Грін
Голден Стейт Ворріорз

Чотириразовий чемпіон НБА Дреймонд Грін попередив Оклахому про наслідки в разі програшу у сьомому матчі фінальної серії проти Індіани.

Про це 35-річний форвард розповів у своєму шоу.

Тандер, які побили багато рекордів та стали найкращою командою регулярного сезону, були головними фаворитами на чемпіонство.

Проте, незважаючи на свою перевагу, команда Марка Дейно довела до сьомого матчу серію проти Індіани, яку мало хто взагалі бачив у Фіналі НБА.

Тому, на думку Гріна, Оклахома просто зобов'язана виграти вирішальний поєдинок. Інакше ця команда ризикує ніколи не виграти Кубок Ларрі О'Браєна.

"Вони повинні перемогти. Тиск на них дуже великий. Я хочу побачити, що збираються робити OKC, тому що я скажу вам ось що: якщо OKC не виграють цей чемпіонат, вони можуть ніколи не стати чемпіонами. І ось чому.

Я думаю, що вони потрапляють у скрутне становище, якщо не виграють чемпіонат. Коли у вас є можливість виграти чемпіонат, якщо ви його виграєте, ви даєте собі можливість виграти його більше разів.

Але якщо ти втрачаєш цю можливість, то ти починаєш щось змінювати. І ці зміни можуть відкинути тебе ще далі від того місця, де ти був", – сказав Дрей.

Нагадаємо, що сьомий матч Фіналу НБА між Оклахомою та Індіаною відбудеться в ніч на 23 червня. Старт гри запланований на 03:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що рольовик Індіани встановив рекорд Фіналу НБА у чотирьох різних показниках.

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