Клуби НБА бояться, що Лейкерс стануть небаченим гегемоном за нового власника

Новина про продаж Лос-Анджелес Лейкерс припала до душі далеко не всім у світі НБА.

Про це заявив журналіст ESPN Браян Віндхорст.

У ніч на 19 червня було повідомлено, що родина Басс погодилася продати франшизу Марку Волтеру за рекордні 10 мільярдів доларів.

До цього родина Басс не могла багато витрачати на податок на розкіш через не найбільший бюджет. Але Волтер та його партнери володіють в рази більшими статками, що може зробити Лейкерс тією силою, яку раніше боялася вся ліга.

"Якби я був на місці іншої команди, я б не вважав це чудовим розвитком подій. Я думаю, що Лейкерс стануть тільки небезпечнішими як організація з ресурсами, які теоретично збираються в неї влити", – сказав Віндхорст.

Варто нагадати, що минулого року керівник одного клубу Західної конференції навіть припустив, що день, коли "озерники" почнуть інвестувати куди більше, ніж зараз, стане поворотним моментом для НБА.

"Лейкерс – це сплячий гігант. Неймовірно, що вони досягли такого успіху, поки ліга росла навколо них. Якщо вони коли-небудь почнуть інвестувати так, як це роблять їхні конкуренти, то все скінчено".

Раніше стало відомо, що легенда НБА потрапив у серйозну аварію на мотоциклі, через що йому знадобилася операція.