Боротьба за перше чемпіонство в історії: Оклахома та Індіана зіграють у сьомому матчі Фіналу НБА

У ніч на понеділок, 23 червня, у "Пейком Центрі" відбудеться головний матч сезону НБА – сьома гра фінальної серії, в якому зіграють Оклахома та Індіана.

Команди пройшли різний шлях до цього неймовірно важливого моменту. Тандер із самого початку вважалися одним з головних фаворитів, у той час як Пейсерс виступали в ролі андердога, який зумів здивувати усіх.

Після видатного регулярного сезону підопічні Марка Дейно не мали проблем з Мемфісом у першому раунді (4-0), після чого вони пройшли семиматчеве випробовування чемпіоном-2023 в особі Денвера (4-3). У фіналі Західної конференції ОКС не зустріли великого супротиву з боку Міннесоти (4-1).

Команда Ріка Карлайла завершила регулярку на четвертому місці, що вивело її у першому раунді постсезону на Мілуокі. Пейсерс скористалися тим, що чемпіон 2021 року втратив Деміана Лілларда через розрив ахіллового сухожилля. Як підсумок – перемога Індіани у п'яти іграх (4-1).

Подібна ситуація склалася і в другому раунді, де Клівленд мав серйозні кадрові проблеми протягом усієї серії, яка закінчилася також із рахунком 4-1. Найбільше випробовування підопічні Карлайла отримали у фіналі Сходу, де вони зустрілися з Нью-Йорком. І тут Індіана виявилася сильнішою, обігравши Нікс у шести матчах (4-2).

НБА-2024/25 – плейоф

Фінал, 7-й матч, 23 червня

03:00, Оклахома – Індіана

Фінальна серія НБА перевершила очікування 99% баскетбольних фанатів. Вона стартувала з несподіваної перемоги Індіани на виїзді (111:110), після чого Оклахома впевнено зрівняла рахунок (123:107).

Цей сценарій повторився, коли серія переїхала до Індіанаполісу. Здавалося, що п'ята гра стала вирішальною, оскільки Тандер повернули перевагу власного майданчика, вийшли вперед 3-2, а у Пейсерс до того ж травмувався Тайріз Халібертон.

Проте, незважаючи на це, Індіана знову здивувала, лімітувавши найкращу команду регулярки на 91 очках, перевівши серію у сьомий матч. Варто зазначити, що це буде перша сьома гра Фіналу НБА з 2016 року, коли Клівленд видав історичний камбек з 1-3 у протистоянні з Голден Стейт.

Для обох команд потенційне чемпіонство стане першим в історії франшизи. Оклахома після переїзду із Сіетла була у Фіналі лише раз, програвши Маямі (1-4) у 2012 році. Індіана у свою чергу востаннє грала у фінальній серії у 2000 році, тоді вона поступилася Лейкерс (2-4), які почали свій шлях до трипіту.