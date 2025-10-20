Центровий Лейкерс готовий змінити паспорт заради гри з Дончичем за збірну Словенії

Центровому Лос-Анджелес Лейкерс Джексону Хейсу настільки подобається грати разом із Лукою Дончичем, що він готовий представляти збірну Словенії на міжнародній арені.

Слова 25-річного американця наводить ESPN.

Хейс заявив, що його агент і агент ДончИча, Білл Даффі з WME Sports, обговорили з ним ідею грати за Словенію ще до того, як словенця обміняли з Далласа минулої зими.

Збірна Словенії може мати в своєму складі одного натуралізованого гравця для участі в міжнародних змаганнях, і Хейс намагається отримати словенський паспорт, щоб зайняти це місце. Частково мотивація бігмена була підсилена процесом відбору гравців до чоловічої національної збірної США, до якої він не може пробитися.

"У США не проводять відкритих відборів. І мені здається, що на тренувальний табір у США запрошують гравців, які не повинні там бути. Тож я просто хотів грати на цьому рівні... Я зроблю все, що потрібно, щоб грати на цьому рівні. Звичайно, я б дуже хотів представляти свою країну, але у нас не проводяться відкриті відбори. Таке життя", – сказав Хейс.

Варто зазначити, що агент Дончича також представляв інтереси Ентоні Рендольфа, американського гравця німецького походження. Рендольф отримав громадянство і допоміг Словенії виграти золото Євробаскету 2017 року.

Цікаво, що головний тренер Лейкерс Джей Джей Редік підтримав бажання свого підопічного представляти збірну Словенії.

"Я згадав свій досвід гри за збірну США, а в мене його було чимало. Всі ці матчі були для мене безцінними, тому що ти вчишся у великих гравців. А ще ти в певному сенсі вчишся грати по-іншому. Міжнародні матчі дуже відрізняються. І я думаю, що для нього, якщо це все-таки станеться, налагодження зв'язку та взаєморозуміння з Лукою буде просто чудовим", – сказав Редік.

Нагадаємо, що на Євробаскеті-2025 Лука Дончич довів збірну Словенії до чвертьфіналу турніру, де вона зазнала поразки від майбутнього чемпіона, збірної Німеччини (91:99).

На цьому чемпіонаті мав виступити натуралізований центровий-американець Джош Небо, який грає за Мілан у Євролізі. Проте Словенія не змогла розраховувати на нього через травму.

Раніше стало відомо, що Євроліга може виключити зі складу учасників один з клубів, який хоче залишити турнір після поточного сезону.