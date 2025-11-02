Перший за 64 роки: Дончич вписав своє ім'я в історію НБА надрезультативними матчами на старті сезону

Зірковий розігруючий Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончич вкотре підкорив досягнення завдяки своїй результативній грі.

Про це повідомляє НБА.

Вчора, 1 листопада, Лейкерс обіграли Мемфіс із рахунком 117:112 в межах першого туру Кубку НБА. Головною зіркою цього матчу став Дончич, який набрав 44 очки, 12 підбирань та 6 передач.

Для 26-річного словенця ця гра стала третьою в сезоні. І в усіх він набирав 40+ очок, що зробило його тільки другим гравцем в історії з такими показниками результативності.

Дончич доєднався до Вілта Чемберлена у статусі єдиних гравців, які у перших трьох стартових іграх регулярки набирали 40+ очок. Варто зазначити, що Чемберлен робив це двічі (сім матчів поспіль у сезоні-1962/63 та п'ять поспіль у сезоні-1961/62).

Luka. Dončić. Is. Back. 🔥



With 44 points in his return to action... he joins Wilt Chamberlain (2x) as the only players in NBA history to start a season with 3 straight 40+ point games! https://t.co/5TDz0YVQad pic.twitter.com/NJ5gFb7DH0 — NBA (@NBA) November 1, 2025

У своїх перших трьох поєдинках кампанії Дончич набирав у середньому 45,3 очка, 11,7 підбирань та 7,7 передачі з реалізацією кидків 47,4% з гри, 37,4% триочкових та 78,1% з лінії штрафних. Наразі Лейкерс посідають четверте місце на Заході з балансом перемог 4-2.

Нагадаємо, що Лука Дончич пропустив попередні три матчі регулярного сезону НБА через одразу кілька пошкоджень.