Стала відома причина відсутності Дончича у матчі з Портлендом

Стала відома причина, з якої захисник Лос-Анджелес Лейкерс не зміг взяти участь в матчі проти Портленда в межах НБА.

Про це повідомляє ESPN.

Зірковий гравець отримав ушкодження лівого литкового м'яза. Строки відновлення словенця наразі невідомі.

Зазначимо, що минулої травми Дончич зазнав на Різдво, після чого встиг зіграти три матчі у складі Лейкерс.

На цей час Лос-Анджелес посідає п'яте місце таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 32-21.

Раніше Дончич прокоментував свій невдалий виступ проти Шарлотт, в якому його команда зазнала сенсаційної поразки.