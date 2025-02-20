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Дончич: Я заіржавів, пропустивши стільки часу, це щось нове для мене

Олексій Погорелов — 20 лютого 2025, 12:10
Лука Дончич
Лука Дончич
Getty Images

Зірковий захисник Лейкерс Лука Дончич прокоментував свій не найвдаліший виступ у матчі проти Шарлотт (97:100).

Слова 25-річного словенця наводить BasketNews.

Минулої ночі "озерники" разом з Олексієм Ленем несподівано зазнали поразки від Горнетс. Дончич відзначився поганою реалізацією кидків (5/18 з гри, 1/9 з-за дуги). Після гри Лука визнав, що зараз він знаходиться не в кращій ігровій формі.

"Набрати потрібні кондиції займе трохи часу. Я заіржавів, особливо враховучючи чотири чи п'ять ранніх втрат. Такого не може бути. Я ніколи раніше не пропускав стільки часу, тому це щось нове для мене", – сказав Дончич.

Після відновлення від травми, яку він отримав на Різдво, Лука Дончич зіграв три матчі за Лейкерс, набираючи в середньому 14,7 очка, 6,7 підбирання та 5,3 передачі.

На даний момент Лос-Анджелес Лейкерс посідають п'яте місце таблиці Західної конференції, маючи баланс перемог 32-21.

Раніше деякі зірки НБА висловили своє захоплення ідеєю проведення Матчу всіх зірок, в якому зійдуться команди США та Решти світу.

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