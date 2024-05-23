Дончич може підписати найбільший контракт в історії НБА
Баскетболіст Далласа Маверікс Лука Дончич може отримати найбільший контракт в історії Національної баскетбольної асоціації.
Про це повідомив журналіст ESPN Боббі Маркс.
Той факт, що словенець потрапив до першої символічної збірної НБА за підсумками регулярного чемпіонату-2023/24, дає йому змогу підписати супермаксимальне продовження й укласти найдорожчий контракт в історії ліги.
Лука може підписати у 2025 році п'ятирічний договір на суму близько 346 мільйонів доларів. У такому разі, вперше середня річна зарплата гравця НБА перевищить 80 мільйонів доларів.
Цього сезону Дончич набирав у регулярному чемпіонаті 33,9 очка, 9,2 підбирання і 9,8 передачі в середньому за матч.
Нагадаємо, Даллас веде з рахунком 1:0 у фінальній серії плей-оф Західної конференції проти Міннесоти.