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Дончич може підписати найбільший контракт в історії НБА

Владислав Уткін — 23 травня, 14:25
Дончич може підписати найбільший контракт в історії НБА

Баскетболіст Далласа Маверікс Лука Дончич може отримати найбільший контракт в історії Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомив журналіст ESPN Боббі Маркс.

Той факт, що словенець потрапив до першої символічної збірної НБА за підсумками регулярного чемпіонату-2023/24, дає йому змогу підписати супермаксимальне продовження й укласти найдорожчий контракт в історії ліги.

Лука може підписати у 2025 році п'ятирічний договір на суму близько 346 мільйонів доларів. У такому разі, вперше середня річна зарплата гравця НБА перевищить 80 мільйонів доларів.

Цього сезону Дончич набирав у регулярному чемпіонаті 33,9 очка, 9,2 підбирання і 9,8 передачі в середньому за матч.

Нагадаємо, Даллас веде з рахунком 1:0 у фінальній серії плей-оф Західної конференції проти Міннесоти.

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