НБА назвала символічні п’ятірки за підсумками сезону

Національна баскетбольна асоціація (НБА) визначила п'ятірки кращих за підсумками регулярного сезону.

Першу збірну сформували Янніс Адетокунбо (представляє Мілуокі Бакс), Лука Дончич (Даллас Маверікс), Шей Гілджес-Александр (Оклахома-Сіті Тандер), Нікола Йокич (Денвер Наггетс) та Джейсон Тейтум (Бостон Селтікс).

У другій збірній представлені Джейлен Брансон (Нью-Йорк Нікс), Ентоні Девіс (Лос-Анджелес Лейкерс), Кевін Дюрант (Фінікс Санс), Ентоні Едвардс (Міннесота Тімбервулвз) та Кавай Ленард (Лос-Анджелес Кліпперс).

Вистачає зірок і в третій збірній, адже тут опинилися Девін Букер (Фінікс Санз), Стефен Каррі (Голден Стейт Уорріорз), Тайріз Халібертон (Індіана Пейсерс), Леброн Джеймс (Лос-Анджелес Лейкерс) та Домантас Сабоніс (Сакраменто Кінгз).