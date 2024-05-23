Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Фінал Західної конференції НБА: Даллас на виїзді вирвав перемогу над Міннесотою

Владислав Уткін — 23 травня, 07:15
Фінал Західної конференції НБА: Даллас на виїзді вирвав перемогу над Міннесотою

У ніч на 23 травня відбувся перший матч фіналу Західної конференції Національної баскетбольної асоціації (НБА), в якому Даллас переміг Міннесоту.

Поєдинок пройшов на арені Тімбервулвз та завершився з рахунком 105:108. Провідну роль у грі зіграв лідер Далласа Лука Дончич, який набрав 33 очки, зробив 6 підбирань та віддав 8 передач. Словенець став найрезультативнішим гравцем зустрічі. Також, варто відзначити його одноклубника Кайрі Ірвінга, якому вдалося оформити 30 результативних балів.

НБА — фінал Західної конференції
23 травня

Міннесота — Даллас 105:108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26)

Рахунок серії — 0:1.
Наступний поєдинок відбудеться 25 травня в Міннеаполісі.

Нагадаємо, у фіналі Сходу Бостон зумів у овертаймі переграти Індіану в першому матчі серії.

NBA Міннесота Тімбервулвз Даллас Маверікс

Даллас Маверікс

Визначилися фіналісти Східної та Західної конференції НБА
Трипл-дабл Дончича в другому матчі поспіль вивів Даллас вперед у серії плей-оф НБА
Перкінс: Дончич жахливий протягом усього плей-оф НБА
Бостон Михайлюка переміг Клівленд, Оклахома була сильнішою за Даллас: результати матчів плей-оф НБА
Бостон Михайлюка програв Клівленду, Даллас Дончича здолав Оклахому: результати матчів другого раунду плей-оф НБА

Останні новини