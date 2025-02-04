Одноклубник Леня подолав позначку в 10 тисяч очок за кар'єру в НБА
Центровий Сакраменто Кінгз Домантас Сабоніс зумів подолати позначку в 10 000 набраних очок за кар'єру в межах НБА.
Про це досягнення 28-річного литовця команда Олексія Леня повідомила в соцмережах.
Ця подія відбулася минулої ночі, коли Сакраменто обіграв Міннесоту (116:114) у виїзній грі.
Сабоніс зібрав дабл-дабл з 14 очок та 11 підбирань, додавши до цього три передачі та один блок-шот. Але при цьому він мав проблему з фолами, отримавши п'ять персональних зауважень.
Варто також зазначити, що Сабоніс (10 012) посідає третє місце серед найрезультативніших литовців за всю історію НБА.
Друге місце належить колишньому центровому Клівленд Кавальєрс Жидрунасу Ілгаускасу (10 976). А рекордсменом серед литовців є нинішній центровий Вашингтон Візардс Йонас Валанчюнас (12 000).
Цього сезону Домантас Сабоніс взяв участь у 45 матчах, у яких він набирав у середньому 20,8 очка, 14,4 підбирання та 6,5 передачі.
З такими показниками бігмен допомагає своїй команді посідати дев'яте місце в таблиці Західної конференції. Сакраменто віиграв 25 поєдинків з 49.
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