Одноклубник Леня подолав позначку в 10 тисяч очок за кар'єру в НБА

Центровий Сакраменто Кінгз Домантас Сабоніс зумів подолати позначку в 10 000 набраних очок за кар'єру в межах НБА.

Про це досягнення 28-річного литовця команда Олексія Леня повідомила в соцмережах.

Ця подія відбулася минулої ночі, коли Сакраменто обіграв Міннесоту (116:114) у виїзній грі.

Сабоніс зібрав дабл-дабл з 14 очок та 11 підбирань, додавши до цього три передачі та один блок-шот. Але при цьому він мав проблему з фолами, отримавши п'ять персональних зауважень.

𝟏𝟎𝐊 𝐃𝐎𝐌𝐀𝐒 🙌



In tonight's game against Minnesota, Domantas Sabonis scored his 10,000th career points! 💪 pic.twitter.com/MuhDx3EyTX — Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 4, 2025

Варто також зазначити, що Сабоніс (10 012) посідає третє місце серед найрезультативніших литовців за всю історію НБА.

Друге місце належить колишньому центровому Клівленд Кавальєрс Жидрунасу Ілгаускасу (10 976). А рекордсменом серед литовців є нинішній центровий Вашингтон Візардс Йонас Валанчюнас (12 000).

Domantas Sabonis reached +10,000 NBA points, ranking 3rd all-time among Lithuanian players 👏🇱🇹 pic.twitter.com/7RXHzuRbXN — BasketNews (@BasketNews_com) February 4, 2025

Цього сезону Домантас Сабоніс взяв участь у 45 матчах, у яких він набирав у середньому 20,8 очка, 14,4 підбирання та 6,5 передачі.

З такими показниками бігмен допомагає своїй команді посідати дев'яте місце в таблиці Західної конференції. Сакраменто віиграв 25 поєдинків з 49.

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