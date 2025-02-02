Матч Дніпра та Старого Луцька був зупинений та перенесений через тривалу повітряну тривогу

У неділю, 2 лютого, стартував другий ігровий день дніпровського бабла української Суперліги з баскетболу.

Сьогодні на одному майданчику зійшлися Дніпро, який вчора обіграв Рівне, та Старий Луцьк, який здолав у клатчі Запоріжжя.

Боротьба у цьому поєдинку завершилася ще за підсумками першої чверті, яку лідер чемпіонату України виграв з різницею +17.

Маючи таку перевагу, команда Володимира Коваля дозволила гостям виграти другу 10-хвилинку 15:14. Але після цього благочинність підійшла до свого завершення.

Згодом розрив між командами лише збільшився, але під час четвертої чверті матч був перерваний через повітряну тривогу. Її тривалість призвела до того, що матч не був дограний.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

2 лютого

Дніпро – Старий Луцьк 78:50 (29:12, 14:15, 21:17, 14:6) – результат станом на середину четвертої чверті

Дніпро: Конєв (16 + 7 підбирань), Тимофеєнко (13), Дубоненко (11), Закурдаєв (9), Сіпало (9 + 7 підбирань), Загреба (6), Бондарчук (5), Сорочан (4), Ліщина (3), М. Горобченко (2 + 8 підбирань + 7 передач).

Старий Луцьк: Лесик (11 + 11 підбирань), Прозапас (11), Липовцев (8), Дупін (6), П. Горобченко (5 + 5 передач), Михайлов (5), Білявий (2), Лавані (2).

Зазначимо, що сьогодні також має відбутися поєдинок, у якому Запоріжжя зустрінеться з Рівним. Але його старт був відкладений через повітряну тривогу.