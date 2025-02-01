Старий Луцьк дотиснув Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні, 1 лютого, відбувся черговий матч української Суперліги з баскетболу, в якому Старий Луцьк переграв Запоріжжя у межах баблу у Дніпрі.

Поєдинок завершився з рахунком 82:81.

Запоріжжя виграло останню чверть з рахунком 35:23, проте цього виявилось недостатньо, щоб здобути перемогу у поєдинку.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 23-річний центровий Старого Луцька Степан Лесик, в активі якого 26 очок та 9 підбирань.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

1 лютого

БК Запоріжжя – Старий Луцьк 81:82 (16:14, 16:20, 14:25, 35:23)

Запоріжжя: Бах 20 + 6 підбирань, Хохоник 13 + 11 передач + 6 підбирань, Нікітін 7, Буц 5 + 6 підбирань, Новіков 5 — старт; Моо 14 + 9 підбирань, Дмитренко 10, Ніколайчук 4 + 5 підбирань, Кабанов 0, Величко 0, Петренко 0

Старий Луцьк: Лесик 26 + 9 підбирань + 3 блок-шоти, Кольченко 19 - 5 втрат, Горобченко 6 + 8 передач + 7 підбирань, Дюпін 2, Липовцев 0 — старт; Прозапас 15 + 5 підбирань, Лавані 12, Михайлов 2, Білявий 0

Напередодні Дніпро переграв Рівне, поєдинок завершився з рахунком 82:67.