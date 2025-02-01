Дніпро переграв Рівне в матчі Суперліги

Сьогодні, 1 лютого, відбувся черговий матч української Суперліги з баскетболу, в якому лідер чемпіонату Дніпро зустрічався з Рівним.

Поєдинок завершився з рахунком 82:67 на користь підопічних Коваля.

Гра пройшла під абсолютним контролем Дніпра, а найкращим гравцем матчу став Максим Закурдаєв, який записав на свій рахунок 17 очок і чотири підбирання.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

1 лютого

БК Дніпро – БК Рівне 82:67 (21:16, 23:15, 19:18, 19:18)

Дніпро: Горобченко 15 + 4 передачі, Тимофієнко 10 + 16 підбирань + 4 передачі, Конєв 10, Сіпало 9 + 9 підбирань – 4 втрати, Дубоненко 3 – старт, Закурдаєв 17 + 4 передачі, Загреба 15 + 8 підбирань, Сорочан 3.

Рівне: Браун 13 + 10 підбирань + 3 передачі, Фуллер 12 + 5 підбирань + 5 передач, Соловйов 12, Тимощук 6 + 4 перехоплення + 3 передачі – 4 втрати, Гарбар 2 + 4 передачі – старт, Головчик 12, Шептицький 6, Герасимчук 4.

Дніпро продовжує лідирувати в турнірній таблиці чемпіонату України, здобувши 17 перемог у 17 матчах. Рівняни розмістилися на 5 сходинці, маючи у своєму активі 9 перемог при 11 поразках.

В іншому матчі ігрового дня БК Запоріжжя зустрінеться зі Старим Луцьком. Старт поєдинку заплановано на 16:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що клуб Суперліги підписав контракт з американським форвардом.