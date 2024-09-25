Скапінцев проведе тренувальний табір з основним складом Бостона
Дмитро Скапінцев
ФБУ
Центровий збірної України Дмитро Скапінцев розпочне підготовку до сезону з основним складом Бостона.
Про це повідомляє журналіст Джек Саймон у соцмережі "Х".
Нагадаємо, нещодавно українець підписав із Селтікс контракт за схемою Exibithion 10, він не гарантує потрапляння у фінальний ростер на регулярний чемпіонат.
Останні два сезони Дмитро грав за Вестчестер, який виступає у G-лізі. Взимку він дебютував за Нью Йорк Нікс, але в НБА зіграв лише 2 гри.
Варто зазначити, що за Селтікс минулого сезону грав Святослав Михайлюк. Команда стала чемпіоном НБА.