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Скапінцев проведе тренувальний табір з основним складом Бостона

Руслан Травкін — 25 вересня, 11:13
Скапінцев проведе тренувальний табір з основним складом Бостона
Дмитро Скапінцев
ФБУ

Центровий збірної України Дмитро Скапінцев розпочне підготовку до сезону з основним складом Бостона.

Про це повідомляє журналіст Джек Саймон у соцмережі "Х".

Нагадаємо, нещодавно українець підписав із Селтікс контракт за схемою Exibithion 10, він не гарантує потрапляння у фінальний ростер на регулярний чемпіонат.

Останні два сезони Дмитро грав за Вестчестер, який виступає у G-лізі. Взимку він дебютував за Нью Йорк Нікс, але в НБА зіграв лише 2 гри.

Варто зазначити, що за Селтікс минулого сезону грав Святослав Михайлюк. Команда стала чемпіоном НБА.

Дмитро Скапінцев Бостон Селтікс

Дмитро Скапінцев

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