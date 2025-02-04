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Девін Букер став найрезультативнішим гравцем в історії Фінікс Санз

Олексій Погорелов — 4 лютого 2025, 11:32
Девін Букер
Девін Букер
Фінікс Санз

Зірковий захисник Фінікса Девін Букер набув статусу живої легенди франшизи, ставши найрезультативнішим гравцем в її історії.

Із им досягненням Санз привітали 28-річного баскетболіста у соцмережах.

Після матчу з Портлендом (119:121), в якому він набрав 34 очки, Букер вийшов на перше місце в історії Фінікса за кількістю набраних очок. Тепер на рахунку Девіна 15 667 очок.

Він перевершив досягнення Волтера Девіса, який виступав за команду з Арізони з 1977 по 1988 роки.

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Всю свою кар'єру Девін Букер провів в одному колективі. Фінікс обрав його під загальним 13-м піком на драфті НБА 2015 року.

У нинішньому сезоні Букер взяв участь у 43 матчах, у яких набирав у середньому 25,9 очка, 4,0 підбирання та 6,7 передачі (найкращі показники в кар'єрі).

Через поразку від Портленда Фінікс випав із зони плейін. Тепер Санз посідають одинадцяте місце, маючи баланс перемог 25-24.

Раніше стало відомо, що одноклубник Олексія Леня по Сакраменто Домантас Сабоніс став третім литовцем в історії НБА, який подолав позначку в 10 тисяч очок за кар'єру.

Девін Букер НБА Фінікс Санз

Девін Букер

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