Букер та зірка Клівленда стали найкращими гравцями другого тижня НБА

Девін Букер та Донован Мітчелл – найкращі гравці 2 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Захисник Фінікса набирав 33,7 очка, робив 5,7 підбирання та віддавав 6,3 передачі. Санз закінчили 7-денний відрізок із результатом 3-0.

Такі особисті та командні показники дозволили Девіну отримати нагороду на Заході.

У Східній конференції найкращим став Донован Мітчелл. Лідер Клівленда набирав 25,3 очка та віддавав 4,3 передачі. Кавальєрс виграли всі 4 гри минулого тижня.

NBA Players of the Week for Week 2.



West: Devin Booker (@Suns)

East: Donovan Mitchell (@cavs) pic.twitter.com/ZeejldoUxl — NBA (@NBA) November 4, 2024

Нагадаємо, команда зі штату Огайо наразі є лідером НБА з показником 7-0.