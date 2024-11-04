Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Букер та зірка Клівленда стали найкращими гравцями другого тижня НБА

Руслан Травкін — 4 листопада 2024, 23:17
Букер та зірка Клівленда стали найкращими гравцями другого тижня НБА
NBA

Девін Букер та Донован Мітчелл – найкращі гравці 2 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/25.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Захисник Фінікса набирав 33,7 очка, робив 5,7 підбирання та віддавав 6,3 передачі. Санз закінчили 7-денний відрізок із результатом 3-0.

Такі особисті та командні показники дозволили Девіну отримати нагороду на Заході.

У Східній конференції найкращим став Донован Мітчелл. Лідер Клівленда набирав 25,3 очка та віддавав 4,3 передачі. Кавальєрс виграли всі 4 гри минулого тижня.

Нагадаємо, команда зі штату Огайо наразі є лідером НБА з показником 7-0.

Читайте також :
Відео Фото Бойкот чемпіонів, перепалки з Леброном, зневага від топтренерів: складні стосунки Трампа та НБА
Клівленд Фінікс Девін Букер НБА Донован Мітчелл

НБА

Зірка НБА ледь не побив після матчу журналіста: чому це сталося і до чого тут загиблий брат гравця
Бойкот чемпіонів, перепалки з Леброном, зневага від топтренерів: складні стосунки Трампа та НБА
Сабоніс обійшов Берда за кількістю трипл-даблів у НБА
Юта Михайлюка програла Сан-Антоніо, Х'юстон обіграв Даллас у регулярному чемпіонаті НБА
Міхельсон: Михайлюк йшов до Юти, щоб грати

Останні новини