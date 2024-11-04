Букер та зірка Клівленда стали найкращими гравцями другого тижня НБА
NBA
Девін Букер та Донован Мітчелл – найкращі гравці 2 тижня Національної баскетбольної асоціації сезону 2024/25.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Захисник Фінікса набирав 33,7 очка, робив 5,7 підбирання та віддавав 6,3 передачі. Санз закінчили 7-денний відрізок із результатом 3-0.
Такі особисті та командні показники дозволили Девіну отримати нагороду на Заході.
У Східній конференції найкращим став Донован Мітчелл. Лідер Клівленда набирав 25,3 очка та віддавав 4,3 передачі. Кавальєрс виграли всі 4 гри минулого тижня.
Нагадаємо, команда зі штату Огайо наразі є лідером НБА з показником 7-0.