Форвард Денвера знову травмував коліно та пропустить місяць

Один з лідерів Денвера Аарон Гордон отримав чергову травму коліна та пропустить близько місяця.

Про це пише ESPN.

У гравця діагностували розтягнення правого підколінного сухожилля, через яке він гарантовано пропустить від 4 до 6 тижнів, після чого його знову обслідують. Своє ушкодження баскетболіст отримав у грі з Мілуокі.

Цікаво, що на початку сезону Гордон вже пропустив 19 матчів через такі ж самі проблеми, а перед цим він був поза грою місяць через розтягнення підколінного м'яза.

Цього сезону форвард зіграв 23 матчі, у яких в середньому набирав 17.7 очок за 28 хвилин на паркеті, виконував 2.5 передач та збирав 6.2 підбирань.

Раніше повідомлялось про травму Янніса Адетокунбо, через яку він також вибув на строк близько місяця.