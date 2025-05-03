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Х'юстон зрівняв рахунок в серії плейоф з Голден Стейт

Володимир Максименко — 3 травня 2025, 08:01
Х'юстон зрівняв рахунок в серії плейоф з Голден Стейт
Стефен Каррі
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У ніч з 2 на 3 травня відбувся один матч в межах першого раунду плейоф НБА.

Голден Стейт попри потужний виступ Каррі та Батлера не зміг закрити серію з Х'юстоном. 29 очок Ванвліта допомогли Рокетс перевести протистояння у сьомий матч.

НБА-2024/25 – плейоф
3 травня, 6 матч

Голден Стейт – Х'юстон 107:115 (21:25, 27:28, 36:33, 23:29) (3:3 в серії)

Зазначимо, що переможець пари зустрінеться у наступному раунді із Міннесотою. Напередодні Тімбервулвз вибили з плейоф Лос-Анджелес Лейкерс.

Раніше Леброн Джеймс прокоментував можливе завершення кар'єри.

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