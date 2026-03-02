Дебютант збірної України: 14 років живу в Іспанії, але завжди почувався українцем

Дебютант збірної України з баскетболу Данііл Шеліст ніколи не збирався змінювати громадянство.

Про це вихованець іспанського баскетболу розповів в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Шеліст вже тривалий час проживає в Іспанії, але зберігає українську ідентичність. 22-річний гравець Ов'єдо пишається дебютом за національну команду.

"Я 14 років живу в Іспанії, вся родина тут. Виріс в Іспанії, закінчив школу. Всі друзі та дівчина – іспанці. Я завжди почувався українцем, ніколи не намагався змінити громадянство і заявляти, що я – іспанець. Завжди захищав свою культуру.

Я грав проти кількох друзів у збірній Іспанії. З більшістю або тренувався, або грав проти них. Але все одно пишався тим, що виступаю за свою країну", – розповів Шеліст.

Зазначимо, Данііл має значний досвід виступів на різних рівнях чемпіонату Іспанії. Початкову підготовку українець пройшов у системі Unicaja Mаlaga. У сезоні 2023/24 Шеліст був ключовим гравцем CB Zamora, разом з яким здобув підвищення до Primera FEB. Наразі український форвард захищає кольори Ов'єдо, що виступає у другому іспанському дивізіоні.

Данііл Шеліст дебютував за збірну України в матчі проти Іспанії (66:86), що відбувся 27 лютого. За п'ять з половиною хвилин ігрового часу форвард заробив 2 очка та виконав 2 підбирання.

Друга гра проти Іспанії в межах кваліфікації ЧС-2027 відбудуться у понеділок, 2 березня. Матч в Ов'єдо розпочнеться о 21:30 за київським часом. Раніше повідомлялося про одну заміну в складі "синьо-жовтих" перед поєдинком з іспанцями.