Час дати дорогу молодим: Пустовий завершив кар'єру у збірній України

Український баскетболіст Артем Пустовий вирішив завершити кар'єру у національній команді.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Спортсмен зробив відповідну заяву після закінчення матчу з Іспанією у відборі до чемпіонат світу-2027, в якому "синьо-жовті" зазнали поразки з рахунком 64:78.

"Сам відчуваю, що потроху прийшов час. Я у збірній дуже багато років – 13, здається. Було дуже важко прийняти це рішення. Багато часу провів тут, багато друзів – завжди подобалося приїжджати у збірну, якийсь такий вайб. Але час дати дорогу молодим. Баскетбол розвивається і треба знаходити інших молодих талантів, які займуть моє місце, будуть розвиватися та показуватимуть гарний результат і прогресуватимуть у збірній", – заявив Пустовий.

Баскетболіст додав, що рішення було дуже важке, але він вирішив сказати зараз. На його думку, час дати дорогу молодим. Пустовий вважає, що, можливо, поспішив, але краще піти раніше, ніж затягнути з таким рішенням.

При цьому Артем наголосив, що це стосується лише збірної України. Закінчувати кар'єру на клубному рівні він поки не має наміру.

Зазначимо, що Пустовий за збірну України розпочав виступати на Євробаскеті-2013, де провів три матчі. Він є учасником поки єдиного в історії нашої країни чемпіонату світу з баскетболу-2014.

Нагадаємо, що "синьо-жовті" після чотирьох турів відбору на ЧС-2027 посідають друге місце в турнірній таблиці свого квартету, маючи шість очок. Наступний матч збірна Україна проведе проти Грузії 2 липня.