Збірна України піднялася в рейтингу ФІБА попри дві поразки від Іспанії
Національна збірна України з баскетболу піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІБА.
Оновлений рейтинг був опублікований на офіційному сайті організації.
Підопічні Айнарса Багатскіса посідають 39-те місце серед збірних світу та 21-шу сходинку серед європейських команд.
Прогрес "синьо-жовтих" в рейтингу відбувся попри дві поразки збірній Іспанії у кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року. Україна випередила збірну Йордану, яка втратила три позиції.
Очолює світовий рейтинг збірна США. До чільної п'ятірки також входять Німеччина, Сербія, Франція та Канада.
Позиції суперників України по кваліфікації на ЧС-2027 не зазнали змін: Іспанія займає 7-ме місце, Грузія – 20-те, а Данія розташувалася на 58-й сходинці.
Нагадаємо, що у першому протистоянні команда Багатскіса поступилася іспанцям з рахунком 66:86, а другому програла – 64:78.