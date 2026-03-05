Збірна України піднялася в рейтингу ФІБА попри дві поразки від Іспанії

Національна збірна України з баскетболу піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІБА.

Оновлений рейтинг був опублікований на офіційному сайті організації.

Підопічні Айнарса Багатскіса посідають 39-те місце серед збірних світу та 21-шу сходинку серед європейських команд.

скриншот з сайту ФІБА

Прогрес "синьо-жовтих" в рейтингу відбувся попри дві поразки збірній Іспанії у кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року. Україна випередила збірну Йордану, яка втратила три позиції.

Очолює світовий рейтинг збірна США. До чільної п'ятірки також входять Німеччина, Сербія, Франція та Канада.

Топ-20 збірних світового рейтингу ФІБА

Позиції суперників України по кваліфікації на ЧС-2027 не зазнали змін: Іспанія займає 7-ме місце, Грузія – 20-те, а Данія розташувалася на 58-й сходинці.

Нагадаємо, що у першому протистоянні команда Багатскіса поступилася іспанцям з рахунком 66:86, а другому програла – 64:78.