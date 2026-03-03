Українська правда
Іспанія була сильнішою: Войналович – про другу поразку у відборі на ЧС-2027

Сергій Шаховець — 3 березня 2026, 17:43
Андрій Войналович
Федерація баскетболу України

Форвард збірної України з баскетболу Андрій Войналович висловився про матч кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року проти Іспанії.

Слова 26-річного баскетболіста цитує Суспільне Спорт.

"Синьо-жовті" в Ов'єдо поступилися іспанцям з рахунком 64:78. Це друга поспіль поразка підопічних Айнарса Багатскіса.

"Гра була нелегкою. Іспанія – дуже сильна збірна. Намагалися все зробити максимально, але десь не вийшло.

Іспанці грали вдома, було нелегко. У них свої фани, своя атмосфера. Іспанці були готові значно краще за нас", – сказав Войналович.

Збірну Україну в Іспанії підтримували вболівальники. Войналович висловив жаль, що команда через війну не може грати вдома.

"Було дуже приємно грати й відчувати підтримку глядачів. Хотілося б також грати вдома, у своїй країні та своїй залі", – зазначив Войналович.

Зазначимо, що Войналович став найрезультативнішим гравцем збірної України в матчі з Іспанією. На рахунку форварда 12 очок, а також два підбирання й один блокшот.

Нагадаємо, що у третьому турі команда Багатскіса програла Іспанії в номінально домашньому матчі з рахунком 66:86.

Наступні матчі Україна проведе у липні: 2 числа "синьо-жовті" зіграють з Грузією, 5-го з Данією.

