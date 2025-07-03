Лейкерс виграли боротьбу у Денвера та Кліпперс за Ейтона

Вільний агент Деандре Ейтон погодився підписати контракт з Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, сторони підпишуть угоду, яка розрахована на два роки, з опцією гравця на другий сезон.

BREAKING: Deandre Ayton has agreed to sign with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. Between Portland and L.A., Ayton will earn $34 million next season. Agents Nima Namakian of Innovate Sports and Bill Duffy of WME Sports reached the deal with Lakers president Rob Pelinka. pic.twitter.com/FUeNAkN19K — Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2025

Ейтон заробить за наступну кампанію 34 мільйони доларів. Ці гроші будуть розподілені між Портлендом та Лейкерс, оскільки раніше 26-річний центровий домовився з Трейл Блейзерс про викуп свого контракту.

У Лос-Анджелесі Ейтон одразу ж отримає роль стартового центрового. У минулому сезоні на цій позиції грали Джексон Хейс та Олексій Лень, якого "озерники" вирішили не залишати в команді.

На центрового збірної Багамських Островів також претендували Нью-Йорк, Денвер, Клівленд, Кліпперс, Мілуокі та Індіана.

У сезоні-2024/25 Деандре Ейтон зіграв 40 матчів, у яких набирав у середньому 14,4 очка та 10,2 підбирання з реалізацією кидків з гри на рівні 56,6%. Він став першим гравцем з часів Двайта Говарда, який в середньому набирав щонайменше 10 очок і 10 підбирань у кожному з перших семи сезонів в НБА.

Деандре Ейтон був обраний під загальним першим піком на драфті НБА 2018 року командою Фінікс Санз. У вересні минулого року баскетболіст опинився у Портленді в результаті тристоронньої угоди.

Ейтон приєднався до Лейкерс, у яких є певні проблеми з атмосферою в команді – ЛеБрон Джеймс та Остін Рівз не люблять грати з Лукою Дончичем.

Раніше стало відомо, що чотири клуби НБА зв'язалися з агентом ЛеБрона, щоб поговорити про потенційний обмін "Короля".