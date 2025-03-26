Дюрант може поповнити склад контендера, знову переїхавши на Схід

Зірковий форвард Фінікса Кевін Дюрант може продовжити свою кар'єру в складі Бостона.

Про такий розвиток подій повідомляє BasketNews з посиланням на слова журналіста FOX Sports Ніка Райта.

Нещодавно з'явилася інформація, що франшиза Санз може піти в перебудову, яка розпочнеться з обміну Кей Ді під час міжсезоння. Після цього був оприлюднений список команд, які спробують отримати 36-річного баскетболіста. За інформацією Райта, до цього пулу організацій додалися Селтікс.

"Двоє абсолютно не пов'язаних між собою людей, обидва з яких мають репутацію людей, що знають те, чого не знають інші, сказали, що треба бути обережними з Дюрантом і Бостон Селтікс. Для мене це не має сенсу, я навіть не знаю, яким буде пакет (активів від Бостона). Це схоже на те, за що Дюранта "стратили", коли він приєднався до Голден Стейт Ворріорз", – сказав Нік Райт.

У нинішньому сезоні Кевін Дюрант взяв участь у 59 матчах, у яких набирав у середньому 26,8 очка, 6,1 підбирання та 4,4 передачі. Фінікс наразі посідає одинадцяте місце на Заході, маючи баланс перемог 35-37.

Нагадаємо, що недавно Бостон Селтікс змінили власника в результаті угоди, яка стала рекордною для світового спорту.

Раніше стало відомо що НБА оприлюднила збільшену стелю зарплат на наступний сезон, а також рівень податку на розкіш та його пороги.