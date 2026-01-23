Дюрант вийшов на шосте місце в списку бомбардирів НБА

Форвард Х'юстона Кевін Дюрант обійшов Дірка Новіцкі у списку бомбардирів НБА.

Про це повідомила пресслужба ліги.

У матчі проти Нью-Орлеана гравець Рокетс набрав 18 очок і тепер його загальна результативність складає 31 561 бал – це дозволило 37-річному Дюранти вийти на шосте місце рейтинг.

НБА

Наступна ціль Кевіна – Майкл Джордан і його 32 292 очки. Лідером історичного рейтингу залишається Леброн Джеймс, в активі якого вже 42 703 очки.

"Це неймовірно – бути на одному рівні з Дірком, яким я завжди захоплювався, а він підтримував мене протягом усієї кар'єри. А бути прямо перед Майклом Джорданом – це справжнє безумство", – прокоментував своє досягнення Дюрант.

Нагадаємо, форвард Х'юстона дебютував в НБА у 2007 році у складі Сіетл Суперсонікс (нині Оклахома), коли клуб його обрав під другим номером драфту.

Згодом Дюрант виступав за Голден Стейт, Бруклін, Фінікс, а з 2025-го року захищає кольори саме Х'юстона.

У 2017 та 2018 роках американець ставав чемпіоном НБА у складі Ворріорз.

Раніше повідомлялось, що Netflix займається серіалом про кар'єру Дюранта.