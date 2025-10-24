Netflix займається серіалом про кар'єру Дюранта

Netflix та продакшн-компанія OBB Pictures об'єдналися для створення документального серіалу про кар'єру легендарного баскетболіста Кевіна Дюранта.

Про це повідомляє Netflix у соцмережі X.

Режисерами серіалу є лауреати премії Еммі Майкл Д. Ратнер та Роберт Александер.

У серіалі буде розповідатися шлях Дюранта від дитинства до звитяг у НБА та в збірній США. До проєкту потраплять інтерв'ю з родичами головного героя, тренерами, товаришами по команді.

Фільмування розпочали ще перед сезоном 2023/2024, а продовжать знімати фрагменти з кар'єри Кевіна Дюранта під час цієї кампанії та подальших років кар'єри.

The definitive documentary series chronicling Kevin Durant's legendary career is officially coming to Netflix.



Filming for the series began before the 2023-24 season, and will continue shooting into the current season and for years beyond as he approaches the final chapters of… pic.twitter.com/3uB1O3hFOb — Netflix (@netflix) October 23, 2025

Нагадаємо, що Дюрант є дворазовим чемпіоном НБА, 4 разовим переможцем Олімпійських ігор, легкий форвард 3 рази ставав найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату, 11 разів брав участь у матчі всіх зірок.

Також Кевін Дюрант визнавався найкращим новачком року у 2008-му, а також найкращим гравцем НБА 2014 року.

За свою кар'єру Дюрант пограв за Сіетл, який згодом став Оклахомою, Голден Стейт, Бруклін та Фінікс. Цей сезон 37-річний форвард розпочав у Г'юстоні.