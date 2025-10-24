Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Netflix займається серіалом про кар'єру Дюранта

Станіслав Лисак — 24 жовтня 2025, 10:00
Netflix займається серіалом про кар'єру Дюранта
Кевін Дюрант (по центру)
Getty Images

Netflix та продакшн-компанія OBB Pictures об'єдналися для створення документального серіалу про кар'єру легендарного баскетболіста Кевіна Дюранта.

Про це повідомляє Netflix у соцмережі X.

Режисерами серіалу є лауреати премії Еммі Майкл Д. Ратнер та Роберт Александер.

У серіалі буде розповідатися шлях Дюранта від дитинства до звитяг у НБА та в збірній США. До проєкту потраплять інтерв'ю з родичами головного героя, тренерами, товаришами по команді.

Фільмування розпочали ще перед сезоном 2023/2024, а продовжать знімати фрагменти з кар'єри Кевіна Дюранта під час цієї кампанії та подальших років кар'єри.

Нагадаємо, що Дюрант є дворазовим чемпіоном НБА, 4 разовим переможцем Олімпійських ігор, легкий форвард 3 рази ставав найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату, 11 разів брав участь у матчі всіх зірок.

Також Кевін Дюрант визнавався найкращим новачком року у 2008-му, а також найкращим гравцем НБА 2014 року.

За свою кар'єру Дюрант пограв за Сіетл, який згодом став Оклахомою, Голден Стейт, Бруклін та Фінікс. Цей сезон 37-річний форвард розпочав у Г'юстоні.

NBA Кевін Дюрант

NBA

55 очок Гілджиса-Александера та вольова перемога Голден Стейт в овертаймі регулярного чемпіонату НБА
Визначилися терміни повернення Леброна після пошкодження
Роллінс погодився на контракт із Мілуокі
Перший номер драфту 2018 року викупить свій контракт, щоб стати вільним агентом
Шульга обрав номер, під яким гратиме за Бостон

Останні новини