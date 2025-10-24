Netflix займається серіалом про кар'єру Дюранта
Netflix та продакшн-компанія OBB Pictures об'єдналися для створення документального серіалу про кар'єру легендарного баскетболіста Кевіна Дюранта.
Про це повідомляє Netflix у соцмережі X.
Режисерами серіалу є лауреати премії Еммі Майкл Д. Ратнер та Роберт Александер.
У серіалі буде розповідатися шлях Дюранта від дитинства до звитяг у НБА та в збірній США. До проєкту потраплять інтерв'ю з родичами головного героя, тренерами, товаришами по команді.
Фільмування розпочали ще перед сезоном 2023/2024, а продовжать знімати фрагменти з кар'єри Кевіна Дюранта під час цієї кампанії та подальших років кар'єри.
Нагадаємо, що Дюрант є дворазовим чемпіоном НБА, 4 разовим переможцем Олімпійських ігор, легкий форвард 3 рази ставав найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату, 11 разів брав участь у матчі всіх зірок.
Також Кевін Дюрант визнавався найкращим новачком року у 2008-му, а також найкращим гравцем НБА 2014 року.
За свою кар'єру Дюрант пограв за Сіетл, який згодом став Оклахомою, Голден Стейт, Бруклін та Фінікс. Цей сезон 37-річний форвард розпочав у Г'юстоні.