НБА значно збільшить стелю зарплат та податку на розкіш в наступному сезоні

НБА повідомила командам, що має намір збільшити стелю зарплат у сезоні-2025/26 на 10%.

Про це розповідає ESPN.

Зростання стелі зарплат у наступному сезоні є максимально допустимим і відповідає прогнозам, які НБА надіслала командам у червні минулого року. У листі, надісланому командам, ліга повідомила, що ліміт зарплат становитиме 154,6 мільйона доларів, а поріг податку на розкіш – 187,9 мільйона доларів.

Крім того, перший жорсткий поріг стелі зарплат прогнозується на рівні 195,9 мільйона, а другий – 207,8 мільйона, що на 17,8 мільйона більше, ніж у цьому сезоні.

Крім того, командам також повідомили, що команди, які не сплачують податок на розкіш, отримають по 11,5 мільйона від десяти команд, що сплачують цей податок.

Згідно з прогнозом ESPN, незважаючи на зростання ліміту зарплат, лише Бруклін матиме більше 50 мільйонів вільного місця під стелею. Це може зробити Нетс головним гравцем на ринку вільних агентів цього літа, куди можуть вийти ЛеБрон Джеймс, Кайрі Ірвінг та Джеймс Харден.

Раніше зірка Мілуокі Янніс Адетокумбо провів цікаве порівняння зі здобуттям нагороди найціннішого гравця року.