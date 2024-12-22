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Вембаньяма потрапив до солідної компанії, відзначившись історичним досягненням

Олексій Погорелов — 22 грудня 2024, 11:25
Вембаньяма потрапив до солідної компанії, відзначившись історичним досягненням
Віктор Вембаньяма
Instagram Віктора Вембаньями

Бігмен Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма став лише шостим гравцем в історії НБА, який провів матч з 30+ очками та 10+ блок-шотами.

Про це ліга повідомила на своєму сайті.

Це відбулося минулої ночі у переможній зустрічі з Портлендом (114:94). Там 20-річний француз набрав 30 очок, 7 підбирань, 3 передачі та 10 блок-шотів.

До нього таким досягненням моги похвалитися лише Хакім Оладжувон, Девід Робінсон, Артіс Гілмор, Двайт Говард і Карім Абдул-Джаббар.

До того ж, Вембаньяма став першим гравцем в історії НБА, який закинув чотири триочкових і зробив 10 блок-шотів за гру.

Він також є першим гравцем віком до 21 року, який завершив кілька матчів з двозначним числом блок-шотів (ліга почала вести облік блок-шотів у 1974 році).

Раніше стало відомо, що цієї ж ночі ЛеБрон Джеймс побив ще один рекорд Каріма Абдул-Джаббара.

Сан-Антоніо Віктор Вембаньяма

Сан-Антоніо

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