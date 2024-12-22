Вембаньяма потрапив до солідної компанії, відзначившись історичним досягненням
Бігмен Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма став лише шостим гравцем в історії НБА, який провів матч з 30+ очками та 10+ блок-шотами.
Про це ліга повідомила на своєму сайті.
Це відбулося минулої ночі у переможній зустрічі з Портлендом (114:94). Там 20-річний француз набрав 30 очок, 7 підбирань, 3 передачі та 10 блок-шотів.
До нього таким досягненням моги похвалитися лише Хакім Оладжувон, Девід Робінсон, Артіс Гілмор, Двайт Говард і Карім Абдул-Джаббар.
До того ж, Вембаньяма став першим гравцем в історії НБА, який закинув чотири триочкових і зробив 10 блок-шотів за гру.
Він також є першим гравцем віком до 21 року, який завершив кілька матчів з двозначним числом блок-шотів (ліга почала вести облік блок-шотів у 1974 році).
Раніше стало відомо, що цієї ж ночі ЛеБрон Джеймс побив ще один рекорд Каріма Абдул-Джаббара.