Вембаньяма потрапив до солідної компанії, відзначившись історичним досягненням

Бігмен Сан-Антоніо Сперс Віктор Вембаньяма став лише шостим гравцем в історії НБА, який провів матч з 30+ очками та 10+ блок-шотами.

Про це ліга повідомила на своєму сайті.

Це відбулося минулої ночі у переможній зустрічі з Портлендом (114:94). Там 20-річний француз набрав 30 очок, 7 підбирань, 3 передачі та 10 блок-шотів.

До нього таким досягненням моги похвалитися лише Хакім Оладжувон, Девід Робінсон, Артіс Гілмор, Двайт Говард і Карім Абдул-Джаббар.

Victor Wembanyama becomes the 6th player in NBA history to record 30+ points and 10+ blocks in a game, joining:



Hakeem Olajuwon - 5x

David Robinson - 3x

Artis Gilmore - 1x

Dwight Howard - 1x

Kareem Abdul-Jabbar - 1x https://t.co/v9byXJo9xq pic.twitter.com/qcXu6W6CzD — NBA History (@NBAHistory) December 22, 2024

До того ж, Вембаньяма став першим гравцем в історії НБА, який закинув чотири триочкових і зробив 10 блок-шотів за гру.

Він також є першим гравцем віком до 21 року, який завершив кілька матчів з двозначним числом блок-шотів (ліга почала вести облік блок-шотів у 1974 році).

Раніше стало відомо, що цієї ж ночі ЛеБрон Джеймс побив ще один рекорд Каріма Абдул-Джаббара.