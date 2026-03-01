Збірна України втратила гравця перед матчем з Іспанією у відборі на ЧС-2027

Форвард Дніпра Данііл Сипало покинув розташування національної збірної України з баскетболу перед другим матчем з Іспанією у відборі на чемпіонат світу-2027.

Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

Бігмен Дніпра перебував у заявці на перший поєдинок з іспанцями, але не виходив на ігровий майданчик. Наразі Сипало вже повернувся в розташування своєї команди.

Збірна України прибула до іспанського О'єдо 28 лютого, де готується до поєдинку. У складі "синьо-жовтих" присутні 13 гравців.

Оновлений склад збірної України

Захисники: Віталій Зотов (Капфенберг, Австрія), Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі Латвія), Єгор Сушкін, Михайло Бублик (обидва — Київ-Баскет), Ілля Тиртишник (Баскетбольна академія Катарцано, Італія)

Віталій Зотов (Капфенберг, Австрія), Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі Латвія), Єгор Сушкін, Михайло Бублик (обидва — Київ-Баскет), Ілля Тиртишник (Баскетбольна академія Катарцано, Італія) Форварди: Олександр Липовий (Рапід, Румунія), Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія)

Олександр Липовий (Рапід, Румунія), Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія) Центрові: Артем Пустовий (Андорра, Іспанія), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль)

Нагадаємо, що у 3 турі відбору на ЧС-2027 збірна України програла Іспанії з рахунком 66:86. Головний тренер "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс пояснив причини такого результату.

Поєдинок 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2027 між збірними Іспанії та України відбудеться в Ов'єдо у понеділок, 2 березня. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.