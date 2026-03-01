Збірна України втратила гравця перед матчем з Іспанією у відборі на ЧС-2027
Форвард Дніпра Данііл Сипало покинув розташування національної збірної України з баскетболу перед другим матчем з Іспанією у відборі на чемпіонат світу-2027.
Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.
Бігмен Дніпра перебував у заявці на перший поєдинок з іспанцями, але не виходив на ігровий майданчик. Наразі Сипало вже повернувся в розташування своєї команди.
Збірна України прибула до іспанського О'єдо 28 лютого, де готується до поєдинку. У складі "синьо-жовтих" присутні 13 гравців.
Оновлений склад збірної України
- Захисники: Віталій Зотов (Капфенберг, Австрія), Олександр Ковляр (Будучность, Чорногорія), Денис Лукашов (Рігас Зеллі Латвія), Єгор Сушкін, Михайло Бублик (обидва — Київ-Баскет), Ілля Тиртишник (Баскетбольна академія Катарцано, Італія)
- Форварди: Олександр Липовий (Рапід, Румунія), Іван Ткаченко (Задар, Хорватія), Андрій Войналович (Сабах, Азербайджан), В'ячеслав Бобров (Динамо, Румунія), Данііл Шеліст (Ов'єдо, Іспанія)
- Центрові: Артем Пустовий (Андорра, Іспанія), Дмитро Скапінцев (Хапоель Єрусалим, Ізраїль)
Нагадаємо, що у 3 турі відбору на ЧС-2027 збірна України програла Іспанії з рахунком 66:86. Головний тренер "синьо-жовтих" Айнарс Багатскіс пояснив причини такого результату.
Поєдинок 4-го туру кваліфікації чемпіонату світу-2027 між збірними Іспанії та України відбудеться в Ов'єдо у понеділок, 2 березня. Гра розпочнеться о 21:30 за київським часом.