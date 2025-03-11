Гра з ЛеБроном травмує морально: Расселл радий, що повернувся в Бруклін

Д'Анджело Расселл зізнався, що радий своєму поверненню в Бруклін Нетс після "травмуючого" досвіду в Лос-Анджелес Лейкерс.

Слова 29-річного розігруючого наводить HoopsHype.

Влітку 2017 року Расселл уперше опинився у Брукліні в результаті обміну з Лейкерс. Взимку 2023 року він став учасником тристороннього обміну, за підсумками якого гравець знову приєднався до "озерників". Але наприкінці 2024 року ЛАЛ вдруге обміняли Ді-Ло в Нетс.

"Це чудово. Я б ніколи не сприйняв це як належне. Очевидно, я був трохи травмований там (у Лейкерс). Бути тут і отримати можливість просто бути собою, де є знайомі люди – це просто вишенька на торті.

Я перебуваю на тому етапі своєї кар'єри, коли я вже не виходжу на майданчик і не набираю 25 очок щовечора, вражаючи цифрами. Зараз я намагаюся робити все правильно, і моїм пріоритетом є те, як я можу зробити свій внесок у перемогу.

Він (Жорді Фернандес, тренер Брукліна) дозволяє мені це робити. Він вже довіряє мені, тож я можу собі уявити, як я потрапляю до тренувального табору для чогось подібного і маю це за плечима разом з хлопцями. Я думаю, що небо – це моя межа", – сказав Расселл.