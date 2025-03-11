Перший в історії: Каррі стане асистентом генменеджера рідного коледжа в NCAA

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі погодився на пропозицію коледжу Девідсон стати асистентом генменеджера баскетбольної програми.

Про це повідомляє ESPN.

"Досвід з Девідсоном є першокласним. Мій шлях з моменту вступу до Девідсона в 2006 році до сьогоднішнього дня показав, що я мав можливість грати в баскетбол на найвищому рівні, отримав чудову освіту та дивовижну мережу знайомств завдяки випускникам Девідсона. І я продовжую розмахувати прапором Девідсона. Я хочу, щоб дуже талановиті, сильні духом студенти-спортсмени мали такий самий досвід", – заявив "Шеф".

Варто зазначити, що Каррі стане першим в історії чинним баскетболістом, який посяде місце у фронт-офісі коледжу NCAA.

На новій посаді 36-річний баскетболіст, який провів три сезони в Девідсоні (2006-09), надаватиме настанови чоловічій та жіночій командам, спираючись на свій досвід навчання в коледжі та професійну діяльність.

Стеф працюватиме з генеральним менеджером Остіном Банцем, колишнім членом глобальної команди спортивного маркетингу Under Armour.

Нагадаємо, що Каррі вперше підписав контракт з Under Armour у 2013 році. А в 2020 році запустив власний бренд Curry Brand як окреме підприємство компанії. В останні роки він також підписав довічний контракт на виробництво особистої лінійки взуття.

Раніше стало відомо, що Стефен Каррі стане володарем історичного досягнення. Він міг встановити його минулої ночі в матчі проти Портленда, проте для цього Стефу не вистачило всього двох точних триочкових кидків.