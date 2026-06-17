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Чоловіча збірна України 3x3 не вийшла на Євро-2026, поступившись Естонії

Володимир Слюсарь — 17 червня 2026, 20:48
Чоловіча збірна України 3x3 не вийшла на Євро-2026, поступившись Естонії
Україна – Естонія
ФБУ

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи.

Українська команда поступилася збірній Естонії з рахунком 15:18 у вирішальному поєдинку відбору.

Тож Україна посіла третє місце у відбірній таблиці до Євро-2026, поступившись естонцям та іспанцям, які перемогли в усіх поєдинках відбору.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Кваліфікація
Чоловіки

Україна – Греція – 21:14

Україна – Данія – 17:13

Україна – Естонія – 15:18

Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 у складі Міріам Уро-Ніле, Христини Філевич, Анжеліки Ляшко та Вероніки Космач вийшла на чемпіонат Європи-2026 року.

Збірна України з баскетболу 3х3

Збірна України з баскетболу 3х3

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