Чоловіча збірна України 3x3 не вийшла на Євро-2026, поступившись Естонії
Україна – Естонія
ФБУ
Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 завершила виступи у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи.
Українська команда поступилася збірній Естонії з рахунком 15:18 у вирішальному поєдинку відбору.
Тож Україна посіла третє місце у відбірній таблиці до Євро-2026, поступившись естонцям та іспанцям, які перемогли в усіх поєдинках відбору.
Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3
Кваліфікація
Чоловіки
Україна – Греція – 21:14
Україна – Данія – 17:13
Україна – Естонія – 15:18
Нагадаємо, що жіноча збірна України з баскетболу 3х3 у складі Міріам Уро-Ніле, Христини Філевич, Анжеліки Ляшко та Вероніки Космач вийшла на чемпіонат Європи-2026 року.