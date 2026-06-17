Жіноча збірна України 3х3 вийшла на Євро-2026

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 у складі Міріам Уро-Ніле, Христини Філевич, Анжеліки Ляшко та Вероніки Космач вийшла на чемпіонат Європи 2026 року. У середу, 17 червня, підопічні Віталія Чернія обіграли Швецію в третьому турі відбіркового турніру, який проходить у румунському Бухаресті.

У перший день, 16 червня, українки обіграли Данію та Литву. Шведки напередодні також здобули дві перемоги, і в середу в очній зустрічі вирішували долю першого місця в групі. Україна здобула перемогу з рахунком 16:12. Після цього, вже у статусі переможця своєї групи, українки обіграли Румунію 21:12.

Після цього українки в матчі з переможцями іншого квартету, Австрією, розігрували путівку на Євро-2026. Підопічні Чернія перемогли з рахунком 16:13.

Чемпіонат Європи з баскетболу 3х3

Кваліфікація

Жінки

Україна – Швеція – 16:12

Україна – Румунія – 21:12

Україна – Австрія – 16:13

Чемпіонат Європи-2026 відбудеться з 11 до 13 вересня поточного року.