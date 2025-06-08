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Збірна України поступилась Польщі та не вийшла на чемпіонат Європи

Олександр Булава — 8 червня 2025, 13:39
Збірна України поступилась Польщі та не вийшла на чемпіонат Європи
ФБУ

Збірна України 3х3 завершила виступи у кваліфікації на чемпіонат Європи.

У чвертьфінальному матчі відбору на континентальну першість українці поступились команді Польщі. Зустріч завершилась з рахунком – 12:16.

Найрезультативнішим у складі збірної України став Максим Закурдаєв, який набрав 4 очки, реалізувавши один двоочковий кидок.

Чемпіонат Європи 3х3
Кваліфікація, 1/4 фіналу
8 червня

Польща – Україна 16:12

Україна: Закурдаєв 4, Бондаренко 3, Кабацюра 3, Балабан 2

Нагадаємо, на шляху в 1/4 фіналу "синьо-жовті" обіграли команду Туреччини.

Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також кращі команди кваліфікаційних турнірів.

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