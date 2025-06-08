Збірна України поступилась Польщі та не вийшла на чемпіонат Європи
Збірна України 3х3 завершила виступи у кваліфікації на чемпіонат Європи.
У чвертьфінальному матчі відбору на континентальну першість українці поступились команді Польщі. Зустріч завершилась з рахунком – 12:16.
Найрезультативнішим у складі збірної України став Максим Закурдаєв, який набрав 4 очки, реалізувавши один двоочковий кидок.
Чемпіонат Європи 3х3
Кваліфікація, 1/4 фіналу
8 червня
Польща – Україна 16:12
Україна: Закурдаєв 4, Бондаренко 3, Кабацюра 3, Балабан 2
Нагадаємо, на шляху в 1/4 фіналу "синьо-жовті" обіграли команду Туреччини.
Континентальна першість пройде 5-7 вересня 2025 року у Копенгагені, Данія. Там зіграють по 12 збірних: господарі, переможці чемпіонату Європи-2024, три кращі збірні за рейтингом, а також кращі команди кваліфікаційних турнірів.